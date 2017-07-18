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Троих омских депутатов досрочно лишили полномочий

18 июля 2017, 09:15
По инициативе прокуратуры.

По инициативе прокуратуры в Омской области досрочно прекращены полномочия трех депутатов, которые своевременно не предоставили сведения о доходах, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, трое депутатов Лузинского сельского поселения в установленный срок не предоставили справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Полномочия депутатов, согласно закону, в случае невыполнения обязанностей, установленных с целью противодействия коррупции, досрочно прекращаются. Для устранения нарушений прокуратурой была направлена в адрес Совета Лузинского поселения информация, по итогам рассмотрения которой полномочия депутатов не были прекращены досрочно.

Кроме того, с административным иском прокуратура обратилась в суд о признании бездействия Совета Лузинского сельского поселения незаконным, а также с целью обязать Совет рассмотреть на ближайшем заседании опрос досрочного прекращения данных депутатов.

Исковые требования прокуратуры Омский районный суд удовлетворил в полном объеме. С решением согласилась судебная коллегия по административным делам Омского областного суда. В настоящее время Совет Лузинского поселения досрочно прекратил полномочия троих депутатов.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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