Троих омских депутатов досрочно лишили полномочий

По инициативе прокуратуры в Омской области досрочно прекращены полномочия трех депутатов, которые своевременно не предоставили сведения о доходах, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, трое депутатов Лузинского сельского поселения в установленный срок не предоставили справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Полномочия депутатов, согласно закону, в случае невыполнения обязанностей, установленных с целью противодействия коррупции, досрочно прекращаются. Для устранения нарушений прокуратурой была направлена в адрес Совета Лузинского поселения информация, по итогам рассмотрения которой полномочия депутатов не были прекращены досрочно.
Кроме того, с административным иском прокуратура обратилась в суд о признании бездействия Совета Лузинского сельского поселения незаконным, а также с целью обязать Совет рассмотреть на ближайшем заседании опрос досрочного прекращения данных депутатов.
Исковые требования прокуратуры Омский районный суд удовлетворил в полном объеме. С решением согласилась судебная коллегия по административным делам Омского областного суда. В настоящее время Совет Лузинского поселения досрочно прекратил полномочия троих депутатов.
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Источник: ИА «Город55»