Троих омских депутатов досрочно лишили полномочий

Полномочия депутатов, согласно закону, в случае невыполнения обязанностей, установленных с целью противодействия коррупции, досрочно прекращаются. Для устранения нарушений прокуратурой была направлена в адрес Совета Лузинского поселения информация, по итогам рассмотрения которой полномочия депутатов не были прекращены досрочно.