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Тренер Корноухов вернулся в Авангард

18 июля 2017, 14:25
Новое назначение.

На данный момент идёт строительство Хоккейной академии «Авангард». Её открытие ожидается осенью будущего года. В новых стенах академии планируют применять современные подходы в тренерской работе. Инновации в эту сферу и должен привнести прославленный тренер.

Как сообщает пресс-центр хоккейного клуба, президент ХК «Авангард» Владимир Шалаев считает, что опыт и знания Евгения Корноухова непременно будут полезны спортивной школе. По его мнению, хоккейному клубу необходимы новые наработки в организационной и методологической части подготовки резерва. В результате применения современных технологий в подготовке хоккеистов ожидается повышение спортивных результатов.

В свое время, под руководством новой главы хоккейной школы «Авангард» Омская молодежная команда добилась заметных успехов на ледовом поприще. Омские болельщики и дальше продолжат следить за новыми достижениями команды.

Для справки: Евгений Корноухов за свою карьеру тренировал команды ДЮСШ «Авангард-91», СДЮШОР «Локомотив» (Ярославль), «Локо» (Ярославль, МХЛ, 2010, 2011), «Омские Ястребы» (2012, 2013), «Авангард» (2015-2016).

Фото: hawk.ru

Источник: ИА "Город55"

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