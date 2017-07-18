Тренер Корноухов вернулся в Авангард

Как сообщает пресс-центр хоккейного клуба, президент ХК «Авангард» Владимир Шалаев считает, что опыт и знания Евгения Корноухова непременно будут полезны спортивной школе. По его мнению, хоккейному клубу необходимы новые наработки в организационной и методологической части подготовки резерва. В результате применения современных технологий в подготовке хоккеистов ожидается повышение спортивных результатов.