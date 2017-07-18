Стартовавшую в Омске выставку «АгроОмск-2017» смыло ливнем

Сегодня, 18 июля, в парке «На Королева» состоялось торжественное открытие выставки-ярмарки «АгроОмск-2017».
На церемонии открытия присутствовали губернатор Омской области Виктор Назаров, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, руководители департаментов Минсельхоза РФ Харон Амерханов и Владимир Шевкопляс.
Сразу после церемонии открытия в 14 часов пошел
Тем не менее, выставка продолжает свою работу. Сегодня она функционирует только для специалистов. В течение дня пройдут конференции, круглые столы, семинары по актуальным вопросам агропромышленного комплекса.
С 19 по 23 июля выставку смогут посетить все желающие. Организаторы подготовили обширную культурную программу, выступления творческих коллективов, дегустацию продукции омского АПК. В пруд парка обещают запустить рыбу, выращенную в омском регионе.
Стоит добавить, что в прошлом году участниками ярмарки стали более 260 предприятий АПК из 26 регионов РФ. Было представлено более 150 единиц техники. Выставку посетили 4 тысяч специалистов. Общее число посетителей 160 тысяч человек.
Источник: ИА "Город55"