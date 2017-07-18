Полиция объявила в розыск водителя Mercedes, сбившего 17-летнюю омичку

Полиция разыскивает водителя «Мерседеса», который сбил несовершеннолетнюю девушку в Кировском округе Омска и скрылся с места ДТП.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД накануне около 17:45. Предварительно установлено: неизвестный водитель автомобиля «Мерседес», на котором не установлен регистрационный знак, около дома №13/3 по улице Конева сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель иномарки скрылся, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
В результате ДТП пешеход, девушка 2000 года рождения, была госпитализирована в медицинское учреждение.
Полиция просит очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам 79-20-10, 79-35-04 или 02.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»