Полиция объявила в розыск водителя Mercedes, сбившего 17-летнюю омичку

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД накануне около 17:45. Предварительно установлено: неизвестный водитель автомобиля «Мерседес», на котором не установлен регистрационный знак, около дома №13/3 по улице Конева сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель иномарки скрылся, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.