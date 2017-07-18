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Омские туристы пропали во время сплава, в лагере обнаружена записка

18 июля 2017, 18:26
Не вышли на связь в установленное время.

Мужчины вышли на маршрут, чтобы совершить сплав по реке Она от горы Каратош, после чего связь с ними прервалась. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Поскольку регион поиска расположен в труднодоступном месте, Сибирский региональный центр МЧС России г. Красноярска направил вертолет для спасения пропавших мужчин.


Специалисты сообщают, что сейчас в регионе сезон затяжных дождей, из-за чего уровень воды в горных реках держится на опасной отметке. В этот период предостерегают выходить на маршрут даже бывалых туристов.

Направленные на поиски омичей спасатели с воздуха обнаружили лагерь. При осмотре покинутой стоянки была найдена записка. В записке туристы сообщили, что высокая вода в реке и сильное течение не дали им пройти весь маршрут до конца. Мужчины приняли решение вернуться на старт пешком.

К моменту публикации материала появилась информация, что омичи найдены. Мужчинам удалось самостоятельно выбраться на трассу Абакан – Ак-Довурак, где их подобрали сотрудники дорожной службы и передали медицинским работникам скорой помощи и полиции. Состояние туристов названо удовлетворительным, их жизням и здоровью ничего не угрожает.


Фото, видео: 19.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»

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