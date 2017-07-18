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Омская семья попала в жуткую аварию на Алтае

18 июля 2017, 09:47
Столкновение двух иномарок.

В минувшее воскресенье в серьезную автоаварию на трассе М-52 под Бийском попала семья из Омска.

Омская семья двигалась на автомобиле в сторону Горного Алтая. Водитель встречной иномарки допустил выезд со своей полосы движения после чего произошло столкновение. Причиной аварии, по словам сотрудников ГИБДД, стала плохая видимость из-за тумана на дорогах, передает «Вечерний Омск».

По информации издания, находившийся за рулем глава омской семьи получил переломы ребер, у его супруги ушибы, серьезней всего пострадала их дочь. Ехавшая с ними бабушка не пострадала. В больнице также находится водитель встречной иномарки.


Источник: ИА «Город55»

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