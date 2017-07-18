Омская семья попала в жуткую аварию на Алтае

В минувшее воскресенье в серьезную автоаварию на трассе М-52 под Бийском попала семья из Омска.
Омская семья двигалась на автомобиле в сторону Горного Алтая. Водитель встречной иномарки допустил выезд со своей полосы движения после чего произошло столкновение. Причиной аварии, по словам сотрудников ГИБДД, стала плохая видимость из-за тумана на дорогах, передает «Вечерний Омск».
По информации издания, находившийся за рулем глава омской семьи получил переломы ребер, у его супруги ушибы, серьезней всего пострадала их дочь. Ехавшая с ними бабушка не пострадала. В больнице также находится водитель встречной иномарки.
Источник: ИА «Город55»