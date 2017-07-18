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Омичи стали зарабатывать больше 30 тысяч рублей в месяц

18 июля 2017, 08:29
Рост доходов.

Сведения о макроэкономических показателях региона на июнь нынешнего года представил Омскстат. В опубликованных статистических данных представлена информация о номинальной и реальной заработных платах омичей, а также о состоянии безработицы на территории области.

Так, согласно данным ведомства, в июне номинальная заработная плата омичей увеличилась относительно мая на 4,5%, достигнув отметки в 30914 рублей. Средняя номинальная зарплата жителей региона в период с января по июнь составила 28669 рублей, что на 6,8% выше аналогичного показателя 2016 года.

Что касается реальной заработной платы, то по итогам июня 2017 года она увеличилась на 4,3% относительно мая нынешнего года.

Численность безработных по итогам первого месяца лета составила 71,8 тысяч человек, что на 1,9% ниже показателя мая 2017 года и на 3,7% ниже показателя июня 2016 года.


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Источник: ИА «Город55»

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