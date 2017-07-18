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Надежда Бабкина сэкономила для бюджета Омска 57,5 тысяч рублей

18 июля 2017, 20:07
Итоги торгов.

На официальном сайте госзакупок появилась информация о результатах проведения аукциона на оказание услуг по организации и проведению концерта Надежды Бабкиной и ее ансамбля на Дне города в Омске.

Как выяснилось, победителем стал индивидуальный предприниматель из Омска - Наталья Титоренко. Она предложила ставку – 2 242 500 рублей, на 57500 рублей ниже первоначальной цены контракта.

Еще один участник аукциона ООО "ПартнерТорг" (город Омск), был снят с торгов из-за отсутствия необходимых документов.

Напомним, в конце июня мэрия разместила на сайте госзакупок аукцион по организации в Омске концерта Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Первоначальная стоимость лота – 2,3 миллиона рублей.

Сразу после размещения аукциона в соцсетях разгорелись бурные дискуссии сторонников и противников приезда артистки в Омск. Большая часть молодежи высказывалась резко негативно, требуя привезти более популярного исполнителя или не везти никого. Между тем, мэрия оказалась непреклонна: Купили Бабкину, значит, будете слушать Бабкину.

Источник: ИА "Город55"

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