Надежда Бабкина сэкономила для бюджета Омска 57,5 тысяч рублей

На официальном сайте госзакупок появилась информация о результатах проведения аукциона на оказание услуг по организации и проведению концерта Надежды Бабкиной и ее ансамбля на Дне города в Омске.
Как выяснилось, победителем стал индивидуальный предприниматель из Омска - Наталья Титоренко. Она предложила ставку – 2 242 500 рублей, на 57500 рублей ниже первоначальной цены контракта.
Еще один участник аукциона ООО "ПартнерТорг" (город Омск), был снят с торгов из-за отсутствия необходимых документов.
Напомним, в конце июня
Сразу после размещения аукциона в соцсетях разгорелись
Источник: ИА "Город55"