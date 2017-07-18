Надежда Бабкина сэкономила для бюджета Омска 57,5 тысяч рублей

Сразу после размещения аукциона в соцсетях разгорелись бурные дискуссии сторонников и противников приезда артистки в Омск. Большая часть молодежи высказывалась резко негативно, требуя привезти более популярного исполнителя или не везти никого. Между тем, мэрия оказалась непреклонна: Купили Бабкину, значит, будете слушать Бабкину.