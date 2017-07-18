Ко Дню города Омск снова станет городом-садом

Ко дню проведения выставки «Флора» в Омске появятся новые зеленые зоны, высадят 95 тысяч цветов и 800 деревьев, информирует пресс-служба мэрии.
По плану, омичи получат более 13 гектаров благоустроенных общественных пространств. В Советском округе возведут сквер на улице Энтузиастов (зона отдыха, детская и спортплощадки, тренажеры).
В Кировском обустроят территорию сквера Имени Героев авиаторов (отремонтируют дорожки, уличное освещение, установят ограждения, малые архитектурные формы).
В Центральном округе благоустраивается сквер микрорайона «Загородный» - сносятся старые деревья, клумбы и скамейки. На территории построен поливочный водопровод, высажены более 500 деревьев, 10 тысяч цветов. Также отремонтировано освещение , тротуары и пешеходные дорожки, смонтирована детская площадка. В ближайшее время восстановят асфальтовое полотно дороги в микрорайон - от железной дороги до дома №14.
В Октябрьском округе идет благоустройство сквера у районного суда. Высаживают новые цветочные клумбы (в планах высадить 30 тысяч цветов). Также устанавливают скамейки урны, монтируют освещение.
В Ленинском округе приводят в порядок участок у ДК «Железнодорожник». В 2016 году в сквере у ДК заасфальтировали дорожки, засеяли газон, установили детскую и спортплощадки. В этом году посадят деревья, кустарники и цветы. Поставят лавочки и урны.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"