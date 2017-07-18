Ко Дню города Омск снова станет городом-садом

В Ленинском округе приводят в порядок участок у ДК «Железнодорожник». В 2016 году в сквере у ДК заасфальтировали дорожки, засеяли газон, установили детскую и спортплощадки. В этом году посадят деревья, кустарники и цветы. Поставят лавочки и урны.