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Ко Дню города Омск снова станет городом-садом

18 июля 2017, 13:17
Программа озеленения.

Ко дню проведения выставки «Флора» в Омске появятся новые зеленые зоны, высадят 95 тысяч цветов и 800 деревьев, информирует пресс-служба мэрии.

По плану, омичи получат более 13 гектаров благоустроенных общественных пространств. В Советском округе возведут сквер на улице Энтузиастов (зона отдыха, детская и спортплощадки, тренажеры).

В Кировском обустроят территорию сквера Имени Героев авиаторов (отремонтируют дорожки, уличное освещение, установят ограждения, малые архитектурные формы).

В Центральном округе благоустраивается сквер микрорайона «Загородный» - сносятся старые деревья, клумбы и скамейки. На территории построен поливочный водопровод, высажены более 500 деревьев, 10 тысяч цветов. Также отремонтировано освещение , тротуары и пешеходные дорожки, смонтирована детская площадка. В ближайшее время восстановят асфальтовое полотно дороги в микрорайон - от железной дороги до дома №14.

В Октябрьском округе идет благоустройство сквера у районного суда. Высаживают новые цветочные клумбы (в планах высадить 30 тысяч цветов). Также устанавливают скамейки урны, монтируют освещение.

В Ленинском округе приводят в порядок участок у ДК «Железнодорожник». В 2016 году в сквере у ДК заасфальтировали дорожки, засеяли газон, установили детскую и спортплощадки. В этом году посадят деревья, кустарники и цветы. Поставят лавочки и урны.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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