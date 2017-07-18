К 15 сентября в Омске дополнительно отремонтируют больше десятка дорог

В Омске в ближайшее время начнется ремонт еще на 13 автомагистралях. На это выделено 37 миллионов рублей, сообщила пресс-служба мэрии.
Как отмечают в профильном департаменте администрации, ремонтные работы затронут дороги по улице Гусарова (на участке от улицы Гагарина до улицы Фрунзе), по улице 5-й Армии (от улицы Чернышевского до улицы Госпитальной), по улице Красногвардейской (от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе, а также от улицы Певцова до набережной Тухаческого).
Помимо этого восстановят дорожное полотно по переулку Газетный (от Сенной до улицы К. Либкнехта), по Больничному переулку (от Краснофлотской до Гусарова), по улице Тюменской (от Краснофлотской до Фрунзенского моста).
Также подвергнутся ремонту ряд участков магистралей по улице Краснофлотской, Чехова, К. Либкнехта, Сенной, Щербанева, Бударина.
Как уточнили в мэрии, все работы на этих участках планируется закончить к 15 сентября. В сентябре ожидается закрытие на ремонт Юбилейного моста и на отремонтированные дороги ляжет основная нагрузка.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"