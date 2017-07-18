К 15 сентября в Омске дополнительно отремонтируют больше десятка дорог

Как отмечают в профильном департаменте администрации, ремонтные работы затронут дороги по улице Гусарова (на участке от улицы Гагарина до улицы Фрунзе), по улице 5-й Армии (от улицы Чернышевского до улицы Госпитальной), по улице Красногвардейской (от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе, а также от улицы Певцова до набережной Тухаческого).