Чиновников Омска привлекут к ответственности за разрушенные дороги

Плачевное состояние омских дорог явилось одним из сопутствующих факторов совершения большого числа дорожно-транспортных происшествий. Именно такие выводы сделала городская прокуратура во время проверки ряда магистралей Омска.
Выявлено существенное разрушение дорожного полотна на многих улицах города Омска. В частности, требуют ремонта улицы 11-я Амурская, 36-я Северная, улицы Красный Пахарь и Арктическая, 14-я Чередовая и 6-я Станционная, Степанца, 2-я Казахстанская, 5-я Кировская, Торговая, Губкина, Доковская, Харьковская, улицы 3-я Транспортная и 3-я Молодежная.
После рассмотрения вынесенного представления мэру города было принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности начальников окружных дорожно-эксплуатационных участков.
Прокуратура Омска будет держать на контроле работы, связанные с устранением выявленных в ходе проверки нарушений в состоянии асфальтобетонного покрытия улиц города. Сроки выполнения ремонтных работ пока не называются.
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Источник: ИА «Город55»