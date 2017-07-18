Город55
ГлавноеВсе новости

Чиновников Омска привлекут к ответственности за разрушенные дороги

18 июля 2017, 12:42
Представление прокуратуры.

Плачевное состояние омских дорог явилось одним из сопутствующих факторов совершения большого числа дорожно-транспортных происшествий. Именно такие выводы сделала городская прокуратура во время проверки ряда магистралей Омска.

Выявлено существенное разрушение дорожного полотна на многих улицах города Омска. В частности, требуют ремонта улицы 11-я Амурская, 36-я Северная, улицы Красный Пахарь и Арктическая, 14-я Чередовая и 6-я Станционная, Степанца, 2-я Казахстанская, 5-я Кировская, Торговая, Губкина, Доковская, Харьковская, улицы 3-я Транспортная и 3-я Молодежная.

После рассмотрения вынесенного представления мэру города было принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности начальников окружных дорожно-эксплуатационных участков.

Прокуратура Омска будет держать на контроле работы, связанные с устранением выявленных в ходе проверки нарушений в состоянии асфальтобетонного покрытия улиц города. Сроки выполнения ремонтных работ пока не называются.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Дороги#Общество#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31