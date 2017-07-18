Бесплатный кинотеатр под открытым небом появится на Левобережье

Омичи на бесплатном кинопоказе в парке 300-летия смогут увидеть короткометражные ленты «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», а также художественный фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», любимый несколькими поколениями.