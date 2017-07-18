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Бесплатный кинотеатр под открытым небом появится на Левобережье

18 июля 2017, 17:53
С 22:00 часов.

Омичей вновь ждет кинотеатр под открытым небом. В грядущую пятницу, 21 июля, в 22:00 в парке 300-летия Омска (улица Ватутина, 21/1) пройдет бесплатный кинопоказ фильмов российского и советского кинорежиссера, сценариста, актера и народного артиста СССР Леонида Гайдая.

Зрителям будут показаны кинофильмы, которые стали народной классикой, с участием Юрия Никулина, Евгения Моргунова, Георгия Вицина, Алексея Смирнова, Александра Демьяненко, Натальи Селезневой и других знаменитых актеров.

Омичи на бесплатном кинопоказе в парке 300-летия смогут увидеть короткометражные ленты «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», а также художественный фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», любимый несколькими поколениями.

Подобные кинопоказы будут проходить еженедельно по пятницам с 22:00.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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