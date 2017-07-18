Бесплатный кинотеатр под открытым небом появится на Левобережье

Омичей вновь ждет кинотеатр под открытым небом. В грядущую пятницу, 21 июля, в 22:00 в парке 300-летия Омска (улица Ватутина, 21/1) пройдет бесплатный кинопоказ фильмов российского и советского кинорежиссера, сценариста, актера и народного артиста СССР Леонида Гайдая.
Зрителям будут показаны кинофильмы, которые стали народной классикой, с участием Юрия Никулина, Евгения Моргунова, Георгия Вицина, Алексея Смирнова, Александра Демьяненко, Натальи Селезневой и других знаменитых актеров.
Омичи на бесплатном кинопоказе в парке 300-летия смогут увидеть короткометражные ленты «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», а также художественный фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», любимый несколькими поколениями.
Подобные кинопоказы будут проходить еженедельно по пятницам с 22:00.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»