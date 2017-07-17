Жители Омского региона заплатили 20 миллиардов рублей за свое будущее

Отмечается, что данная сумма на 4,1% (815,1 миллиона рублей) выше аналогичного периода прошлого года. Из общей суммы 16,3 миллиарда рублей поступило на счет Пенсионного фонда РФ (рост 3,9% или на 140,6 миллиона рублей), 3,7 миллиарда рублей – в Фонд Медицинского страхования (рост 3,9% или 140,6 миллионов рублей), 500 миллионов рублей - в Фонд соцстрахования (рост 9,9% или 45.4 миллиона рублей).