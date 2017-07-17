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Жители Омского региона заплатили 20 миллиардов рублей за свое будущее

17 июля 2017, 14:05
Социальные взносы.

Омичи за шесть месяцев 2017 года заплатили во внебюджетные фонды РФ около 20,5 миллиардов рублей на обязательное соцстрахование, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что данная сумма на 4,1% (815,1 миллиона рублей) выше аналогичного периода прошлого года. Из общей суммы 16,3 миллиарда рублей поступило на счет Пенсионного фонда РФ (рост 3,9% или на 140,6 миллиона рублей), 3,7 миллиарда рублей – в Фонд Медицинского страхования (рост 3,9% или 140,6 миллионов рублей), 500 миллионов рублей - в Фонд соцстрахования (рост 9,9% или 45.4 миллиона рублей).

Стоит добавить, что с этого года функция администрирования страховых взносов возложена на Федеральную налоговую службу. Тарифы страховых взносов сохранены. Остались неизменными база для исчисления взносов, а также срок уплаты - до 15 числа следующего месяца. Расчет по взносам в налоговую представляются раз в квартал.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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