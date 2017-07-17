Задымление газом 9-этажки на Левобережье. До этого отключили всю воду

Сегодня 17.07.2017 по телефону: 04 получена информация, что вчера газ отключили в связи с задымлением газом некоторых площадок этажей подъезда 3, Взлётная 1а, и 17 подключат, так как в ночь газ подавать запрещено, но на сегодняшний день 17.07.2017 , на 11:45 нет никакой воды, ни газа»