Задымление газом 9-этажки на Левобережье. До этого отключили всю воду

9-этажный жилой дом на Левобережье остался сразу без горячей и холодной воды, а также еще и без газа. Такое сообщение пришло от местных жителей на почту редакции ИА «Город55» [email protected]:
«В связи с плановым отключением горячей воды на Левом берегу, в частности по адресу Взлётная 1а: с 4 по 17 июля, была отключена горячая вода, но сегодня 17 июля горячей воды нет до сих пор.
17.07.2017 также отключена холодная вода по объявлению.
Вечером 16 июля 2017 года отключён газ.
Сегодня 17.07.2017 по телефону: 04 получена информация, что вчера газ отключили в связи с задымлением газом некоторых площадок этажей подъезда 3, Взлётная 1а, и 17 подключат, так как в ночь газ подавать запрещено, но на сегодняшний день 17.07.2017 , на 11:45 нет никакой воды, ни газа»
Дополнительно: редакция ИА «Город55» уточнила информацию по отключению горячей, холодной воды и газа по адресу ул. Взлетная, 1а. Как сообщили в Жилищном управлении №3 ЗАО «Левобережье», плановое отключение горячей воды закончится 17 июля, воду включат 18 числа. Холодную воду обещают дать сегодня, когда завершатся аварийные работы. По поводу газа сами жильцы сообщили ИА «Город55», что подача в настоящее время возобновлена.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»