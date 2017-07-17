В Омском регионе введен режим ЧС из-за африканской чумы

В Омской области зафиксирован второй случай заражения свиней африканской чумой (АЧС), сообщает пресс-служба региональной МЧС.
Напомним, ранее было выявлено заболевание в
Очередная вспышка АЧС обнаружена на двух частных подворьях поселка Ачаирский Омского района. На данный момент специалисты МЧС обследовали очаг инфекции и близлежащую территорию. На въезде в поселок установлен дезинфекционный барьер, ведется обработка помещений, в которых содержались зараженные животные.
Для предотвращения распространения АЧС в пятикилометровой зоне от очага инфекции будет произведено изъятие оставшегося поголовья свиней с последующей утилизцией, сообщает МЧС.
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Источник: ИА "Город55"