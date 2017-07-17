В Омском регионе введен режим ЧС из-за африканской чумы

Очередная вспышка АЧС обнаружена на двух частных подворьях поселка Ачаирский Омского района. На данный момент специалисты МЧС обследовали очаг инфекции и близлежащую территорию. На въезде в поселок установлен дезинфекционный барьер, ведется обработка помещений, в которых содержались зараженные животные.