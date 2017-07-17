В Омске осталось отремонтировать всего восемь дорог

В Омске закончен ремонт на трех автомагистралях – улицах Мельничная, 4-ая Челюскинцев и проспекте Королева, сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, ремонт осуществляется в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
В Омске завершены работы уже на 23 дорогах. Продолжается ремонт на восьми объектах: Красноярский тракт, Заводская, 1-ая Заводская, 6-ая Станционная, Суворова, Гуртьева, Гашека, XXII Партсъезда.
Стоит добавить, что к дню города будет отремонтирован 31 дорожный объект. Еще две дороги департамент городского хозяйства обещает привести в порядок к началу сентября.
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Источник: ИА "Город55"