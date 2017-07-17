Телефонный разговор обошелся пенсионерке в 200 тысяч рублей

В Омске телефонные мошенники обманным путем лишили 77-летнюю женщину 200 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о хищении денежных средств. Женщина пояснила, что ранее купила биологические лекарства для укрепления здоровья, но ей они не помогли. Два месяца назад омичке поступил телефонный звонок, звонившая девушка сказала, что поможет вернуть деньги, потраченные на некачественные медикаменты, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Злоумышленники под предлогом поиска виновных и решения вопросов юридического характера просили пенсионерку переводить различные суммы на их счета. В общей сложности потерпевшая перечислила мошенникам свыше 200 тысяч рублей.
Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению , действия которых квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
УМВД России по Омской области напоминает, что общении с незнакомыми людьми следует проявить внимательность. Непроверенной информации, которая не подкреплена документально, доверять не стоит. Если в отношении вас совершены мошеннические действия, то нужно сообщить об этом по телефону 02.
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Источник: ИА «Город55»