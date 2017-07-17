Телефонный разговор обошелся пенсионерке в 200 тысяч рублей

Потерпевшая обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о хищении денежных средств. Женщина пояснила, что ранее купила биологические лекарства для укрепления здоровья, но ей они не помогли. Два месяца назад омичке поступил телефонный звонок, звонившая девушка сказала, что поможет вернуть деньги, потраченные на некачественные медикаменты, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.