Россияне больше всего боятся войны и роста цен

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «карту страхов» жителей России.
По данным опроса, результаты которого размещены на сайте
Россиян всё так же волнуют проблемы со здоровьем и сложности получения медицинской помощи. Индекс по данному пункту опроса составил 8 пунктов.
Вопросы беспорядков, внутренних конфликтов и преступности напротив стали волновать население меньше. Значения индексов упали до 5 и 3 соответственно.
По мнению россиян, риски снижения доходов, связанные со снижением зарплаты и задержками выплат, выросли. Беспокойство по поводу потери работы так же заметно растет. Тем не менее, по данным пунктам индексы имеют отрицательное значение.
Меньше всего население волнуют семейные конфликты и проблемы. В домашней атмосфере россияне уверены, поэтому индекс страха по данному значению составил – 47 пунктов по отрицательной шкале.
Исследование проведено ВЦИОМ на основе опроса в 130 населенных пунктах России среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.
Фото: huffingtonpost.ca
Источник: ИА «Город55»