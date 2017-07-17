Россияне больше всего боятся войны и роста цен

По данным опроса, результаты которого размещены на сайте wciom.ru , страхи населения, связанные с возможностью международных конфликтов и ростом цен, занимают лидирующие позиции. Причем индекс страха по вопросу роста цен вырос за последние три месяца с 23 до 27 пунктов, в то время, как индекс напряжения относительно международных отношений продолжает находиться в пределах 19-20 п.