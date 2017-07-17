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Россияне больше всего боятся войны и роста цен

17 июля 2017, 16:15
Главные страхи огромной страны.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «карту страхов» жителей России.

По данным опроса, результаты которого размещены на сайте wciom.ru, страхи населения, связанные с возможностью международных конфликтов и ростом цен, занимают лидирующие позиции. Причем индекс страха по вопросу роста цен вырос за последние три месяца с 23 до 27 пунктов, в то время, как индекс напряжения относительно международных отношений продолжает находиться в пределах 19-20 п.

Россиян всё так же волнуют проблемы со здоровьем и сложности получения медицинской помощи. Индекс по данному пункту опроса составил 8 пунктов.

Вопросы беспорядков, внутренних конфликтов и преступности напротив стали волновать население меньше. Значения индексов упали до 5 и 3 соответственно.

По мнению россиян, риски снижения доходов, связанные со снижением зарплаты и задержками выплат, выросли. Беспокойство по поводу потери работы так же заметно растет. Тем не менее, по данным пунктам индексы имеют отрицательное значение.

Меньше всего население волнуют семейные конфликты и проблемы. В домашней атмосфере россияне уверены, поэтому индекс страха по данному значению составил – 47 пунктов по отрицательной шкале.

Исследование проведено ВЦИОМ на основе опроса в 130 населенных пунктах России среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.

Фото: huffingtonpost.ca
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Общество
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