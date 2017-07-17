Разбойное нападение на Левобережье, человек с двумя ножами

16 июля около 20 часов неизвестный проник в квартиру и, угрожая ножом, забрал сотовые телефоны и деньги у хозяина и его приятеля. Сигнал с места происшествия поступил группе задержания Росгвардии.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, где к ним обратился пострадавший, который рассказал, как вооруженный ножом малознакомый гражданин ворвался в квартиру и стал требовать вернуть ему несуществующий долг.
Хозяину квартиры и его приятелю, который был у него в гостях, пришлось отдать 2000 рублей. Злоумышленнику этой суммы оказалось мало для уплаты мифического долга, и он забрал еще два мобильных телефона. Завладев ценностями, фигурант скрылся с места происшествия.
Получив приметы нападавшего от потерпевших, сотрудники Росгвардии тут же приступили к поиску злоумышленника. В ходе опроса местных жителей был установлен предположительный адрес проживания подозреваемого в том же микрорайоне, где и было совершено нападение. Туда незамедлительно выехала группа задержания.
Злоумышленник, захватив украденные ценности, предпринял попытку скрыться через балкон дома, но группа задержания успела перекрыть этот путь побега.
Тем не менее, фигурант не сдавался и, обороняясь двумя кухонными ножами, попытался сбежать через парадную дверь жилого дома, где и был задержан сотрудниками Росгвардии.
Как оказалось, задержанный уже ранее судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области. В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия».
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»