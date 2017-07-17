Разбойное нападение на Левобережье, человек с двумя ножами

Хозяину квартиры и его приятелю, который был у него в гостях, пришлось отдать 2000 рублей. Злоумышленнику этой суммы оказалось мало для уплаты мифического долга, и он забрал еще два мобильных телефона. Завладев ценностями, фигурант скрылся с места происшествия.