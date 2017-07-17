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Под Омском опрокинулась Тойота, пострадал водитель и 13-летняя девочка

17 июля 2017, 15:04
Автомобиль вылетел в кювет.

Накануне под Омском на автодороге Любино – Красный Яр в кювет вылетела Тойота, в результате чего пострадали два человека.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району накануне около 12:55. Предварительно установлено: мужчина 1986 г.р., управлявший автомобилем Toyota Caldina, в районе 5-го километра автодороги Любино – Красный Яр допустил опрокидывание иномарки в кювет.

В медицинское учреждение в результате ДТП были доставлены водитель автомобиля Toyota и его пассажир, девочка 2004 г.р. После осмотра медиков пострадавшие был отпущены.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП в будут установлены в ходе дальнейшей проверки.


Фото: gibdd.ru
Источник: ИА «Город55»

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