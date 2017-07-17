По улицам Омска в День города проедет трамвай радости

Сегодня, 17 июля, специальная комиссия выберет фотографии омичей, которыми будет оформлен «Трамвай радости», сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Напомним, творческую акцию «Трамвай радости» дептранспорта объявил 22 июня. До 14 июля принимались фотографии горожан со счастливыми моментами их жизни, планами города, вызывающими радостные воспоминания.
Теперь комиссии предстоит отобрать лучшие работы после чего, распечатанными фотокарточками оформят один из городских трамваев.
Стоит добавить, что это уже третий тематический вагон, который презентуют омичам. Первые два – «Литературный трамвай» и проект «Ожившая трамвайная история».
- Принято решение для этой акции («Трамвай радости») предоставить один из трамваев, подаренных нашему городу Москвой, - сказал директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.
Пятого августа оформленный трамвай будет курсировать с 11 до 14 часов по кольцу улица Лермонтова – Жукова. Далее он продолжит работу на одном из городских маршрутов.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"