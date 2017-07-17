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Омичи могут суммировать скидки на авиабилеты и бонусы «Крылья»

17 июля 2017, 13:35
Омичи могут суммировать скидки на авиабилеты и бонусы «Крылья»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает традиционную распродажу авиабилетов на период «бархатного сезона».

Акция «Лето без границ»* – скидка до 30% на любимые солнечные направления! Только с 17 по 31 июля 2017 года приобретайте билеты по выгодным ценам на вылеты с 1 сентября по 31 октября.

Для омичей скидки данной распродажи можно суммировать с накопленными бонусами «Крылья» от авиакомпании: 1 бонус равен 1 рублю. А если пассажир еще не присоединился к программе лояльности «Крылья», то можно зарегистрироваться на сайте и получить 500 рублей приветственных бонусов. Их можно использовать как дополнительную скидку.

Успевайте поймать южное солнце или отдохнуть в самом европейском городе России. Список рейсов из Омска в рамках акции «Лето без границ»:


Прямой рейс
— Симферополь

Со стыковкой в Москве
— Сочи,
— Анапа,
— Симферополь,
— Геленджик,
— Ростов-на-Дону,
— Краснодар,
— Калининград.

Приобрести билеты можно на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр или в авиакассах.


Справка
Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-май 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).


*Акция действительна до 31 июля. Подробности по тел. 8-800-77-00-262

**ОАО АК «Уральские авиалинии». Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров № ПП 0068 от 23.11.12 г. (бессрочная).

Источник: ИА «Город55»
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