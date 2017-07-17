Омичи могут суммировать скидки на авиабилеты и бонусы «Крылья»

Для омичей скидки данной распродажи можно суммировать с накопленными бонусами «Крылья» от авиакомпании: 1 бонус равен 1 рублю. А если пассажир еще не присоединился к программе лояльности «Крылья», то можно зарегистрироваться на сайте и получить 500 рублей приветственных бонусов. Их можно использовать как дополнительную скидку.