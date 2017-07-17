На День города 2017 в Омск кроме Бабкиной приедут еще и лыжники

Сегодня, 17 июля, на пресс-конференции директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Михаил Расин рассказал о спортивной составляющей праздничных мероприятий Дня города.
5 августа сразу после финиша Сибирского международного марафона на трассу выйдут лыжники. Они пробегут на лыжероллерах дистанцию 12 кругов по 12 километров. Старт от Соборной площади и до площади Победы, далее разворот и обратно на финиш. В соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники России и Казахстана.
Далее пройдет турнир самый сильный человек города Омска. В программе следующие упражнения: богатырский подъем гантелей, богатырская карусель, буксировка грузовика (20 тонн) на расстояние 20 метров, подъем камней. Ожидается приезд спортсменов из Москвы, Волгограда, Кемерово. Не исключено, что в состязаниях примет участие известный омский спортсмен Михаил Шивляков.
- Мы надеемся, что у него травма заживет, и он будет участвовать. Он был травмирован, но без Шивлякова праздника не бывает, - сказал Расин.
На Зеленом острове 5 августа в 15 часов стартует интерактивная молодежная программа – Молодежный формат. Час спустя - развлекательная музыкальная программа – Энергия города, будут работать разнообразные интерактивные площадки. На следующий день, 6 августа, на Зеленом острове пройдет день стритбола. Старт соревнований в 10 утра. По словам Михаила Расина, в состязаниях примут участие от 400 до 500 человек, которые будут участвовать в составе команд, разных возрастных групп.
Кроме того, в программе праздника мероприятия на набережной Иртыша для тех, кто занимается физкультурой и спортом самостоятельно. Будут организованы массовые заезды на велосипедах, лыжероллерах, роликовых коньках, соревнования по скандинавской ходьбе, комбинированной эстафеты. Также планируется проведение программы дог- кросс – бег владельца с собакой, буксировка велосипеда одной или двумя собаками, буксировка скутера и трёхколёсного байка.
А в парке 300-летия Омска 6 августа с утра и до самого вечера пройдет программа - Омск город талантов: занятия по йоге для всех желающих, фитнес тренировка, соревнования по минифутболу, пять тематических площадок.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"