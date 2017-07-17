На День города 2017 в Омск кроме Бабкиной приедут еще и лыжники

На Зеленом острове 5 августа в 15 часов стартует интерактивная молодежная программа – Молодежный формат. Час спустя - развлекательная музыкальная программа – Энергия города, будут работать разнообразные интерактивные площадки. На следующий день, 6 августа, на Зеленом острове пройдет день стритбола. Старт соревнований в 10 утра. По словам Михаила Расина, в состязаниях примут участие от 400 до 500 человек, которые будут участвовать в составе команд, разных возрастных групп.