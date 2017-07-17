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Мотоциклист сбил пешехода на зебре и сбежал, полиция ищет очевидцев

17 июля 2017, 09:50
ДТП на Левобережье.

Сотрудники полиции просят омичей помочь в поиске мотоциклиста, который сбил в Кировском округе на улице Ватутина мужчину и сбежал.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Госавтоинспекции накануне в 00:10 из медицинского учреждения. Предварительно установлено: неустановленный водитель мотоцикла неизвестной марки без государственных регистрационных знаков в районе дома №7в по улице Ватутина сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре».

В результате ДТП пешеход, мyжчина 1990 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение. В xоде проверки будyт установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.

УГИБДД УМВД России пo Омской области просит очевидцев данного ДТП позвонить пo телефонам 79-35-04, 79-20-10 или 02.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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