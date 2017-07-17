Мотоциклист сбил пешехода на зебре и сбежал, полиция ищет очевидцев

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Госавтоинспекции накануне в 00:10 из медицинского учреждения. Предварительно установлено: неустановленный водитель мотоцикла неизвестной марки без государственных регистрационных знаков в районе дома №7в по улице Ватутина сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре».