Мотоциклист сбил пешехода на зебре и сбежал, полиция ищет очевидцев

Сотрудники полиции просят омичей помочь в поиске мотоциклиста, который сбил в Кировском округе на улице Ватутина мужчину и сбежал.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Госавтоинспекции накануне в 00:10 из медицинского учреждения. Предварительно установлено: неустановленный водитель мотоцикла неизвестной марки без государственных регистрационных знаков в районе дома №7в по улице Ватутина сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре».
В результате ДТП пешеход, мyжчина 1990 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение. В xоде проверки будyт установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.
УГИБДД УМВД России пo Омской области просит очевидцев данного ДТП позвонить пo телефонам 79-35-04, 79-20-10 или 02.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»