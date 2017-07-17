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Массовый танец для книги рекордов исполнят на Зеленом острове в Омске

17 июля 2017, 11:57
День омича - программа праздника.

День Омича, посвященный Дню города, пройдет 29 июля на территории Зеленого острова. В организации праздника принимают участие общественные организации, профессиональные сообщества, руководители городской администрации, предприниматели и активисты города. Территория парка будет поделена на тематические улицы, на каждой из которых ждет своя изюминка.

В Танцевальном квартале планируется установить танцевальный рекорд на самый массовый танец. Все желающие смогут присоединиться к нему в 17 часов. Танец можно будет выучить заранее. Организаторы разместят ролик в социальных сетях в официальной группе Дня Омича.

На сцене Фестивальной площади можно будет посмотреть выступления талантливых омичей. Для многих из них музыка и песня – это хобби, а не профессия.

На улице 8 Марта для всех желающих пройдет мастер-класс от стилиста. С омичками поделятся секретами красоты.

Для любителей приключений и головоломок организуют квесты. Проверить свою эрудицию можно будет в Нобелевском тупике.

Поклонникам спорта рекомендуем посетить Олимпийскую деревню.

Кинологи и любители продемонстрируют успехи своих четвероногих любимцев на Зоологической улице. 60 пород собак предстанут перед гостями праздника во всей красе.

Поиграть в народные игры и познакомиться с культурными особенностями разных национальностей, проживающих в Омском регионе, можно будет на Площади Единства. Культуру своего народа представят Центр славянских традиций, Казахские национальные объединения и татарские центры.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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