Массовый танец для книги рекордов исполнят на Зеленом острове в Омске

День Омича, посвященный Дню города, пройдет 29 июля на территории Зеленого острова. В организации праздника принимают участие общественные организации, профессиональные сообщества, руководители городской администрации, предприниматели и активисты города. Территория парка будет поделена на тематические улицы, на каждой из которых ждет своя изюминка.
В Танцевальном квартале планируется установить танцевальный рекорд на самый массовый танец. Все желающие смогут присоединиться к нему в 17 часов. Танец можно будет выучить заранее. Организаторы разместят ролик в социальных сетях в официальной группе Дня Омича.
На сцене Фестивальной площади можно будет посмотреть выступления талантливых омичей. Для многих из них музыка и песня – это хобби, а не профессия.
На улице 8 Марта для всех желающих пройдет мастер-класс от стилиста. С омичками поделятся секретами красоты.
Для любителей приключений и головоломок организуют квесты. Проверить свою эрудицию можно будет в Нобелевском тупике.
Поклонникам спорта рекомендуем посетить Олимпийскую деревню.
Кинологи и любители продемонстрируют успехи своих четвероногих любимцев на Зоологической улице. 60 пород собак предстанут перед гостями праздника во всей красе.
Поиграть в народные игры и познакомиться с культурными особенностями разных национальностей, проживающих в Омском регионе, можно будет на Площади Единства. Культуру своего народа представят Центр славянских традиций, Казахские национальные объединения и татарские центры.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"