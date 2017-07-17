Массовый танец для книги рекордов исполнят на Зеленом острове в Омске

В Танцевальном квартале планируется установить танцевальный рекорд на самый массовый танец. Все желающие смогут присоединиться к нему в 17 часов. Танец можно будет выучить заранее. Организаторы разместят ролик в социальных сетях в официальной группе Дня Омича.