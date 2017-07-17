Иностранные инвесторы возвращаются к России

В 2014-15 была некая пауза в отношениях с иностранными инвесторами, не размещались не только рублевые евробонды, но и долларовые. Многие иностранные банки закрыли лимиты на российский рынок. Сейчас ситуация стабилизировалась, хотя есть банки, которые до сих пор не открыли лимиты.