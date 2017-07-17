30 миллионов рублей для омских инвалидов поступят из Москвы

На данный момент в Омске проживает более 141 тысячи инвалидов, из них 7,5 тысяч детей-инвалидов. Еще 2 тысячи человек из данной категории проживает в области. Поэтому вопрос о доступности окружающей среды для инвалидов всегда остается открытым. Сегодня о программе «Доступная среда» и ее реализации рассказал Сергей Владимирович Добрых – первый замминистра труда и социального развития Омской области.
«Программа направлена на создание благоприятной среды для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли адаптироваться в обществе» - говорит Сергей Добрых.
Реализация программы состоит из трех платформ.
Первая – это адаптация учреждений различных сфер деятельности Омской области для маломобильных групп. Сюда входят объекты здравоохранения, спорта, образования, транспорта, культуры и социальной сферы. В 2017 году планируется адаптация 60 объектов. Также в текущем году около 30 многоэтажных домов оборудуются пандусами.
Вторая платформа – компенсация за адаптацию жилых помещений. Когда инвалидам оборудуют жилье из средств областного бюджета. Социальная поддержка в виде компенсации может достигать 100 тысяч рублей. Только за первое полугодие 2017 года компенсация выплачена семи омичам на сумму более 290 тысяч рублей.
За компенсацией жилых помещений омичам с заявлением нужно обращаться в комплексные центры обслуживания инвалидов, которые находятся на территории города.
Третья платформа программы «Доступная среда» - это средства технической реабилитации (костыли, трости, ходунки, кресла-коляски и т. д.) В Омске за шесть месяцев текущего года инвалидам выдали более 600 технических средств на сумму более 3,7 млн. рублей.
В этом году на реализацию программы из федерального бюджета регион получит 30 млн. рублей. «Программа «Доступная среда», которая реализуется в Омской области сейчас входит в десятку лучших программ в России» - рассказал Сергей Добрых.
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Источник: ИА «Город55»