30 миллионов рублей для омских инвалидов поступят из Москвы

На данный момент в Омске проживает более 141 тысячи инвалидов, из них 7,5 тысяч детей-инвалидов. Еще 2 тысячи человек из данной категории проживает в области. Поэтому вопрос о доступности окружающей среды для инвалидов всегда остается открытым. Сегодня о программе «Доступная среда» и ее реализации рассказал Сергей Владимирович Добрых – первый замминистра труда и социального развития Омской области.