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26-градусная жара с дождями, грозами и градом ждет омичей

17 июля 2017, 09:15
Прогноз погоды.

В ближайшие дни на территории Омского региона ожидается теплая погода с осадками в виде дождя и града, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Сегодня, 17 июля, в дневные часы температура воздуха составит +20...+25 градусов. Местами прогнозируется умеренный дождь с грозой, возможен град. Порывы ветра в отдельных районах могут достигать 17 м/с.

Во вторник, 18 июля, ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, днем потеплеет до +21...+26. В отдельных районах также ожидаются дожди с грозами, возможен град. Местами прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.

В среду, 19 июля, значительных изменений не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до +21...+26 градусов. Местами пройдут дожди с грозами, также возможен град. Порывы ветра могут составить до 17 м/с.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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