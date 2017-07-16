Город55
ГлавноеВсе новости

Голый мужчина занимается ужасными вещами, атакуя девушек у Телецентра

16 июля 2017, 22:56
Голый мужчина занимается ужасными вещами, атакуя девушек у Телецентра

Жалоба одной из пострадавших от действий неизвестного голого мужчины в маске была опубликована накануне через социальные сети. В частности, на странице vk.com/chp55 девушка рассказала, что в районе главного корпуса Аграрного университета ее окликнул совершенно голый мужчина в маске, сказал «кыс кыс кыс» и махнул головой на кусты.

Омичка перепугалась, и в следующий раз пошла к университету через Телецентр, но и там ее поджидал «нежданчик». Мужчина (тот же или другой) на этот раз был вроде и одет, но со спущенными штанами и занимался «ужасными вещами».


Интересно то, что девушка пожаловалась преподавателю вуза, но тот ее успокоил — они же ни на кого не нападают: «бегают, да и пусть бегают». Но бдительную горожанку это объяснение ничуть не успокоило, «сегодня бегают, а завтра кидаться начнут...»

Кстати, парк у Аграрного университета не единственно место обитания «голых мужчин». Студентки и других вузов иногда встречают вот таких «Маугли» в районе Омского государственного университета, а точнее в районе парковых дорожек на улицах Андрианова — Пригородная.

Еще одна жалоба поступила от девушки, которую неизвестный мужчина атаковал в сквере у Ветинститута, «напал сзади, «задрал платье до груди»». Этот инцидент проверяет Следственный комитет.

Верхнее фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31