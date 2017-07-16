Голый мужчина занимается ужасными вещами, атакуя девушек у Телецентра

Жалоба одной из пострадавших от действий неизвестного голого мужчины в маске была опубликована накануне через социальные сети. В частности, на странице
Омичка перепугалась, и в следующий раз пошла к университету через Телецентр, но и там ее поджидал «нежданчик». Мужчина (тот же или другой) на этот раз был вроде и одет, но со спущенными штанами и занимался «ужасными вещами».
Интересно то, что девушка пожаловалась преподавателю вуза, но тот ее успокоил — они же ни на кого не нападают: «бегают, да и пусть бегают». Но бдительную горожанку это объяснение ничуть не успокоило, «сегодня бегают, а завтра кидаться начнут...»
Кстати, парк у Аграрного университета не единственно место обитания «голых мужчин». Студентки и других вузов иногда встречают вот таких «Маугли» в районе Омского государственного университета, а точнее в районе парковых дорожек на улицах Андрианова — Пригородная.
Еще одна жалоба поступила от девушки, которую неизвестный мужчина атаковал в сквере у Ветинститута, «напал сзади, «
Верхнее фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»