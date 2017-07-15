Пропавшую ранее школьницу обнаружили в Омске

Поиски пропавшей ранее 15-летней девушки в Омске привели к положительному результату. Сегодня пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что школьница найдена.
Ранее, напомним, поиски девушки велись силами полиции города по всему Омску. Проверяли скверы, парки, вокзалы, подъезды жилых домов, остановки. Правоохранители выясняли круг общения пропавшей омички, опрашивали родственников и знакомых.
В результате принятых мер девушку удалось найти. За время отсутствия противоправных действий с ней не совершалось. С подростком провел беседу инспектор по делам несовершеннолетних.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»