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Мотоцикл Ямаха протаранил Тойоту в Омске, водитель попал в больницу

15 июля 2017, 12:47
ДТП в Октябрьском округе.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Октябрьском округе поступило в дежурную часть полиции накануне вечером. Автомобиль Тойота протаранил мотоцикл.

По предварительно информации, на Космическом проспекте, 37-летний водитель «Тойоты Королла», выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра, в резульате чего произошло столкновение с мотоциклом марки Ямаха.

Пострадал водитель мотоцикла, 1986 г.р. Он был госпитализирован, но после осмотра отпущен. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Ранее фотографии с места происшествия были опубликованы на странице vk.com/aomsk.



Источник: ИА «Город55»

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