Мотоцикл Ямаха протаранил Тойоту в Омске, водитель попал в больницу

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Октябрьском округе поступило в дежурную часть полиции накануне вечером. Автомобиль Тойота протаранил мотоцикл.
По предварительно информации, на Космическом проспекте, 37-летний водитель «Тойоты Королла», выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра, в резульате чего произошло столкновение с мотоциклом марки Ямаха.
Пострадал водитель мотоцикла, 1986 г.р. Он был госпитализирован, но после осмотра отпущен. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Источник: ИА «Город55»