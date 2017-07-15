Лексус врезался в столб в Нефтяниках, есть пострадавшие, реанимация

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе Омска поступило в дежурную часть сегодня, 15 июля, около семи утра. К месту ДТП были направлены экипажи полиции и медики.
Предварительно установлено, что 30-летний водитель а/м Daewoo Nexia двигался по проспекту Мира в сторону улицы Нефтезаводской. В районе дома номер 60 водитель начал перестраиваться и не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с а/м Lexus IS200, за рулем которого находился мужчина 1987 г.р.
Столкнувшись с «Дэу», «Лексус» далее врезался в опору дорожно освещения.
Пострадавших в ДТП пятеро — все находились в «Лексусе». Это водитель и 4 пассажира - мужчины 1986 г.р., 1987 г.р., 1994г.р. и 1992 г.р. Они доставлены в больницу. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
В социальных сетях уточняется, что несколько человек из числа пострадавших находятся в реанимации. Информация предварительная. Фотографии с места происшествия опубликованы на странице
Источник: ИА «Город55»