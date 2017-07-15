Город55
ГлавноеВсе новости

Лексус врезался в столб в Нефтяниках, есть пострадавшие, реанимация

15 июля 2017, 15:02
Лексус врезался в столб в Нефтяниках, есть пострадавшие, реанимация

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе Омска поступило в дежурную часть сегодня, 15 июля, около семи утра. К месту ДТП были направлены экипажи полиции и медики.


Предварительно установлено, что 30-летний водитель а/м Daewoo Nexia двигался по проспекту Мира в сторону улицы Нефтезаводской. В районе дома номер 60 водитель начал перестраиваться и не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с а/м Lexus IS200, за рулем которого находился мужчина 1987 г.р.


Столкнувшись с «Дэу», «Лексус» далее врезался в опору дорожно освещения.


Пострадавших в ДТП пятеро — все находились в «Лексусе». Это водитель и 4 пассажира - мужчины 1986 г.р., 1987 г.р., 1994г.р. и 1992 г.р. Они доставлены в больницу. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


В социальных сетях уточняется, что несколько человек из числа пострадавших находятся в реанимации. Информация предварительная. Фотографии с места происшествия опубликованы на странице vk.com/chp55

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31