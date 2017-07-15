Лексус врезался в столб в Нефтяниках, есть пострадавшие, реанимация



Предварительно установлено, что 30-летний водитель а/м Daewoo Nexia двигался по проспекту Мира в сторону улицы Нефтезаводской. В районе дома номер 60 водитель начал перестраиваться и не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с а/м Lexus IS200, за рулем которого находился мужчина 1987 г.р.