Громадную кучу мусора накидали посреди площади в Омске

Очевидцы сообщают редакции ИА «Город55» о «громадной мусорной куче посреди площади», которую они обнаружили недалеко от Ленинского рынка Омска:
«На улице Серова, там, где трамвайные рельсы уходят направо, недалеко от Ленинского рынка на небольшой площади вокруг столба торговцы навалили громадную кучу мусора. Из тары, оберток и всякого другого. Посреди площади, рядом со школой!!! С трамвайной остановкой. Вокруг множество людей и куча мусора посредине. Полнейшее свинство!! Куда смотрит администрация округа и контролирующие инстанции???»
Не знаем, куда смотрят чиновники, может быть и на эту кучу. А может куча еще не такая «огромная», чтобы на нее обращать внимание? У нас ведь в Омске как: если пресса и соцсети не заметят, то сойдет и так. «Само рассосется», в общем...
Источник: ИА «Город55»