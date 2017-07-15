Громадную кучу мусора накидали посреди площади в Омске



Не знаем, куда смотрят чиновники, может быть и на эту кучу. А может куча еще не такая «огромная», чтобы на нее обращать внимание? У нас ведь в Омске как: если пресса и соцсети не заметят, то сойдет и так. «Само рассосется», в общем...