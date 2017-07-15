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Черное облако движется со стороны Нефтяников к центру Омска

15 июля 2017, 09:37
Что, опять?..

Информация о «черном облаке» получена редакцией ИА «Город55» от очевидцев, которые заметили странное атмосферное явление, находясь недалеко от СТЦ МЕГА вечером 14 июля:

«Наблюдаем большое черное облако или столб черного дыма в стороне Нефтяников. Оно движется в сторону центра города или к центру Левобережья. Это или столб дыма с трубы или непонятно что. Но явно не природного происхождения»


Какое именно предприятие устроило в небе Омска «черную дымовую завесу», неизвестно. Надеемся, что дым, как обычно, безвреден для здоровья горожан.


Источник: ИА «Город55»

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