За чертой бедности оказались 27 тысяч работающих омичей

Омсстат провел обследование о распределении численности работников предприятий города по размеру их зарплаты. Такое изучение проводится раз в два года.
Выяснилось, что в Омском регионе доля работающих, зарплата которых не превышала средний уровень по области, в апреле этого года составила 64,2%.
Еще один показатель – число работников, имеющих зарплату на уровне или ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособного населения (прожиточный минимум в первом квартале 2017 года – 9222 рубля). По данным статистики, такое вознаграждение за свой труд получают 27,4 тысяч человек.
Также в обследовании Омсстата отмечается, что доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума сократилась до 7,8%, а тех, кто имеет заработную плату в размере более пяти прожиточных минимумов, возросла до 14,3%.
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Источник: ИА "Город55"