За чертой бедности оказались 27 тысяч работающих омичей

Еще один показатель – число работников, имеющих зарплату на уровне или ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособного населения (прожиточный минимум в первом квартале 2017 года – 9222 рубля). По данным статистики, такое вознаграждение за свой труд получают 27,4 тысяч человек.