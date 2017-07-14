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За чертой бедности оказались 27 тысяч работающих омичей

14 июля 2017, 11:38
Данные статистики.

Омсстат провел обследование о распределении численности работников предприятий города по размеру их зарплаты. Такое изучение проводится раз в два года.

Выяснилось, что в Омском регионе доля работающих, зарплата которых не превышала средний уровень по области, в апреле этого года составила 64,2%.

Еще один показатель – число работников, имеющих зарплату на уровне или ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособного населения (прожиточный минимум в первом квартале 2017 года – 9222 рубля). По данным статистики, такое вознаграждение за свой труд получают 27,4 тысяч человек.

Также в обследовании Омсстата отмечается, что доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума сократилась до 7,8%, а тех, кто имеет заработную плату в размере более пяти прожиточных минимумов, возросла до 14,3%.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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