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В Омской области ликвидируют свиней

14 июля 2017, 09:01
Усиление санитарного контроля.

В связи с возгоранием очага чумы свиней в Омском регионе усилен санитарный контроль. Очаг вируса, опасного для животных, обнаружен в частной пасеке у села Верблюжье в Саргатском районе, сообщается на сайте Омской Губернии.

Так, произошел падеж 11 из 28 свиней в личном подсобном хозяйстве, которое располагается в трех километрах oт села Верблюжье. Омская ветеринарная лаборатория выявила генетический материал АЧС (африканской чумы свиней), который был направлен вo Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии, oткуда пришло подтверждение диагноза.

Заболевших животных оперативно утилизировали, а дворовые сараи, где содержался скот, сожжены, также была проведена дезинфекция территории очага. Село верблюжье взято пoд особый контроль, нq месте работает специальная комиссия, которая объявит о проведении карантинных мероприятий и принятии мер повышенной готовности вплоть дo введения в Саргатском районе ЧС.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омского региона Максим Чудинов отметил, что с целью ликвидации очага для недопущения распространения АЧС в радиусе 5 километров планируется ликвидировать поголовье скота – около 100 голов. Их владельцам будет выплачена компенсация. Кроме того, в настоящее время в угрожающей зоне установлен карантин, предусматривающий запрет на ввоз животноводческой продукции, а также на разведение свиней в течение года.

Для человека вирус АЧС не опасен и поражает лишь свиней. Специалисты считают, что данный случай на состоянии рынка не отразится.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Экология#Общество
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