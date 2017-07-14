В Омской области ликвидируют свиней

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омского региона Максим Чудинов отметил, что с целью ликвидации очага для недопущения распространения АЧС в радиусе 5 километров планируется ликвидировать поголовье скота – около 100 голов. Их владельцам будет выплачена компенсация. Кроме того, в настоящее время в угрожающей зоне установлен карантин, предусматривающий запрет на ввоз животноводческой продукции, а также на разведение свиней в течение года.