В Омске сбили двоих детей, один ребенок был на велосипеде

Накануне в Омске произошло несколько ДТП с участием несовершеннолетних, которые в результате случившихся происшествий были госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД России по Омску.
Одно из них произошла в Центральном округе Омска. Предварительно установлено: около 18:00 девушка 1994 г.р., управлявшая автомобилем Toyota Ist в районе дома №112 по улице Яковлева сбила пешехода, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мальчик 2009 г.р. был госпитализирован.
Другое ДТП произошло в Советском округе около 21:50. Предварительно установлено: 36-летний водитель Infinity, направляющий по улице Березовая, допустил наезд на велосипедиста в районе пересечении с улицей Судоремонтная. В результате в медицинское учреждение был доставлен мальчик 2005 г.р.
В ходе проверки будут установлены окончательные обстоятельства и причины ДТП. Родителям УМВД России по Омской области напоминает о необходимости учить несовершеннолетних дисциплинированности и внимательности на улице.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»