В Омске сбили двоих детей, один ребенок был на велосипеде

Другое ДТП произошло в Советском округе около 21:50. Предварительно установлено: 36-летний водитель Infinity, направляющий по улице Березовая, допустил наезд на велосипедиста в районе пересечении с улицей Судоремонтная. В результате в медицинское учреждение был доставлен мальчик 2005 г.р.