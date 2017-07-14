Синоптики предупреждают омичей о приближающемся шквале с градом

На следующей неделе жителей Омского региона ожидают осадки в виде ливней с грозами и градом, повышение температуры воздуха, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
В первой половине грядущей недели Омский регион будет находиться в циркуляции высотного циклона, воздействие которого обусловит умеренно теплую погоду, среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы. В отдельных районах области прогнозируются дожди разной интенсивности и усиление ветра.
Погодные условия во второй половине следующей недели окажутся под влияние антициклонального поля. Прогнозируется повышение температуры, в отдельные дни не исключены ливни, грозы, град, шквал.
В концовке нынешней недели, 15 и 16 июля, температура воздуха может подняться до +25 градусов, местами ожидаются дожди с грозами и порывы ветра до 15 м/с.
Источник: ИА «Город55»