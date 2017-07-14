Синоптики предупреждают омичей о приближающемся шквале с градом

В первой половине грядущей недели Омский регион будет находиться в циркуляции высотного циклона, воздействие которого обусловит умеренно теплую погоду, среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы. В отдельных районах области прогнозируются дожди разной интенсивности и усиление ветра.