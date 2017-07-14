Пьяный водитель уснул за рулем на дороге в центре Омска

Спустя три часа произошло второе задержание. В Октябрьском округе на улице 5-я Кордная к росгвардейцам подошла женщина, сообщившая, что увидела, как ее сосед, находясь в нетрезвом виде, подъехал к жилому дому. Водитель был незамедлительно задержан.