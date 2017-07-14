Пьяный водитель уснул за рулем на дороге в центре Омска

Сотрудники Росгвардии за один день задержали в Омске сразу двух водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.
При следовании по улице Маяковского 12 июля около 11:00 экипаж Росгвардии на светофоре по улице Декабристов обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2112», который не начал движение на зеленый сигнал.
Подъехав, сотрудники вневедомственной охраны увидели уснувшего за рулем молодого человека. Водитель отечественного автомобиля имел явные признаки опьянения. Росгвардейцы заглушили двигатель, переместив ВАЗ на обочину, чтобы автомобиль не препятствовал движению транспортного потока.
Спустя три часа произошло второе задержание. В Октябрьском округе на улице 5-я Кордная к росгвардейцам подошла женщина, сообщившая, что увидела, как ее сосед, находясь в нетрезвом виде, подъехал к жилому дому. Водитель был незамедлительно задержан.
Задержанные граждане 21 и 22 лет были переданы сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»