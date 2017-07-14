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Полиция ищет 15-летнюю омичку, которая ушла с дачи и не вернулась

14 июля 2017, 13:56
Внимание, розыск!

Сотрудники полиции в Омске ведут поиски Анны Кулак 2001 года рождения, которая в утреннее время 11 июля ушла из дома в садоводческом товариществе «Любитель-4» и не вернулась, сообщает пресс-служба УМВД России по Омску.

На поиск девушки в настоящее время ориентирован весь личный состав УМВД России по Омску. Сотрудники полиции проверяют вокзалы, парки, скверы, остановки, подъезды жилых домов. Инспекторами по делам несовершеннолетних устанавливается круг общения школьницы, опрашиваются ее друзья и знакомые.

Приметы Анны Кулак: 14-15 лет на вид, рост 150-155 см, овальное лицо, волосы темные прямые до плеч, карие глаза. Одета в черные спортивные брюки, черную олимпийку и серые кроссовки с красными шнурками.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, позвонить по телефонам 61-04-04 или 02.


Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество#Город
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