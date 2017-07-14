Город55
ГлавноеВсе новости

Омскую гимназию признали одной из лучших в России

14 июля 2017, 10:06
Престижный конкурс.

Омская гимназия №43 признана лауреатом межрегионального конкурса «100 престижных школ России», сообщает пресс-служба городской администрации.

Конкурс состоял из двух заочных этапов. В первом участвовали 425 учебных заведений из 52 регионов РФ, во-втором – 175.

Организатор конкурса – «Многопрофильная академия непрерывного образования»» (г. Омск). Специалисты департамента образования отмечают, что конкурс способствует повышению престижа образования, популяризации передового педагогического опыта, развитию системы экспертизы образования.

Омская гимназия №43 многие года является активным участником различных профессиональных конкурсов. С 2013 года она получила статус городской инновационной площадки в области образования. В марте прошлого года получила статус консультационного центра региональной инновационной площадки «Школа как центр творчества и развития одаренности детей».

По словам главы департамента образования Екатерины Спеховой, успех омской 43 гимназии - подтверждение высокого профессионального мастерства учителей.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Образование#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31