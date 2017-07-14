Омскую гимназию признали одной из лучших в России

Омская гимназия №43 многие года является активным участником различных профессиональных конкурсов. С 2013 года она получила статус городской инновационной площадки в области образования. В марте прошлого года получила статус консультационного центра региональной инновационной площадки «Школа как центр творчества и развития одаренности детей».