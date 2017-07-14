Омскую гимназию признали одной из лучших в России

Омская гимназия №43 признана лауреатом межрегионального конкурса «100 престижных школ России», сообщает пресс-служба городской администрации.
Конкурс состоял из двух заочных этапов. В первом участвовали 425 учебных заведений из 52 регионов РФ, во-втором – 175.
Организатор конкурса – «Многопрофильная академия непрерывного образования»» (г. Омск). Специалисты департамента образования отмечают, что конкурс способствует повышению престижа образования, популяризации передового педагогического опыта, развитию системы экспертизы образования.
Омская гимназия №43 многие года является активным участником различных профессиональных конкурсов. С 2013 года она получила статус городской инновационной площадки в области образования. В марте прошлого года получила статус консультационного центра региональной инновационной площадки «Школа как центр творчества и развития одаренности детей».
По словам главы департамента образования Екатерины Спеховой, успех омской 43 гимназии - подтверждение высокого профессионального мастерства учителей.
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Источник: ИА "Город55"