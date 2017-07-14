«Новапорт» достроит аэропорт «Федоровка» в Омске

После сегодняшней конференции единороссов губернатор Виктор Назаров прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, крупный аэропортовый холдинг «Новапорт» планирует инвестировать в омский аэропорт «Федоровка».
- Да, безусловно, переговоры были. Мы встречались с Романом Троценко (совладелец холдинга «Новапорт»). Этот процесс сейчас в работе. Коллеги оценивают сегодня техническое состояние «Федоровки», оценивают свои возможности. Еще одна задача увязать это с федеральными органами власти, имеется ввиду взлетная полоса. Мы, почему об этом пока не говорили? Потому что идет рабочий процесс и как только «Новапорт» выйдет на подписание соглашения, мы, безусловно, объявим. Работа продолжается, - сказал губернатор.
Напомним, аэропорт «Омск-Федорвка» начали строить еще в конце 80-х годов. С 2015 года правительство Омской области несколько раз выставляло на продажу свою долю собственности, но победители аукциона каждый раз отказывались выкупать актив.
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Источник: ИА "Город55"