«Новапорт» достроит аэропорт «Федоровка» в Омске

- Да, безусловно, переговоры были. Мы встречались с Романом Троценко (совладелец холдинга «Новапорт»). Этот процесс сейчас в работе. Коллеги оценивают сегодня техническое состояние «Федоровки», оценивают свои возможности. Еще одна задача увязать это с федеральными органами власти, имеется ввиду взлетная полоса. Мы, почему об этом пока не говорили? Потому что идет рабочий процесс и как только «Новапорт» выйдет на подписание соглашения, мы, безусловно, объявим. Работа продолжается, - сказал губернатор.