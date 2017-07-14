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На улице Пушкина по просьбам омичей изменили схему движения

14 июля 2017, 12:24
Изменения вступят в силу 17 июля.

С понедельника, 17 июля, в связи с обращениями граждан прежняя двусторонняя схема движения возобновится по улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Масленникова, сообщает администрация Омска.

В связи с этим на пересечении улицы Пушкина с улицами Масленникова и Красных Зорь будет изменена символика светофорных линз, а также будет выполнен демонтаж и замена дорожных знаков, регулирующих движение.

Участников дорожного движения специалисты просят соблюдать особую осторожность по указанным участкам во избежание дорожных происшествий.


Источник: ИА «Город55»

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