На улице Пушкина по просьбам омичей изменили схему движения

С понедельника, 17 июля, в связи с обращениями граждан прежняя двусторонняя схема движения возобновится по улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Масленникова, сообщает администрация Омска.
В связи с этим на пересечении улицы Пушкина с улицами Масленникова и Красных Зорь будет изменена символика светофорных линз, а также будет выполнен демонтаж и замена дорожных знаков, регулирующих движение.
Участников дорожного движения специалисты просят соблюдать особую осторожность по указанным участкам во избежание дорожных происшествий.
Источник: ИА «Город55»