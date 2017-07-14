«Единая Россия» назвала своих кандидатов в новый Горсовет

Сегодня, 14 июля, в Омске прошел второй этап XXV конференции омского отделения партии «Единая Россия», на котором члены партии путем тайного голосования утвердили кандидатов на выборы в новый Горсовет. Напомним, выборы состоятся 10 сентября 2017 года.
В список по одномандатным избирательным округам вошли победители предварительного этапа – праймериз, прошедшего в конце мая этого года. Всего их 20 человек.
Итак, в избирательном округе №1, представлять единороссов будет – Ирина Матвеенко, округ №2 – Сергей Грушичев, округ №3 - Сергей Дроздов, округ №4 - Дмитрий Савельев, округ №5 - Георгий Архипов, округ №6 - Олег Афанасьев, округ №7 - Дмитрий Сахань, округ №8 - Алексей Сокин, округ №9 - Сергей Быструшкин, округ №10 - Аркадий Лунев, округ №11 - Ринат Карымов, округ №12 - Алексей Провозин, округ №13 - Алексей Саяпин, округ №14 - Александр Мураховский, округ №15 - Светлана Студеникина, округ №16 - Юрий Козловский, округ №17 - Андрей Ткачук, округ №18 - Александр Калякин, округ №19 - Виталий Путинцев, округ №20 - Лариса Горностаева.
После этого делегаты конференции проголосовали за список кандидатов от ЕР по единому избирательному округу. Напомним, этот список был озвучен тремя днями ранее. В него вошли: начальник ГУ МЧС РФ по Омской области Владимир Корбут, секретарь регионального отделения Юрий Тетянников и депутат Горсовета пятого созыва Андрей Никитин.
Источник: ИА "Город55"