«Единая Россия» назвала своих кандидатов в новый Горсовет

После этого делегаты конференции проголосовали за список кандидатов от ЕР по единому избирательному округу. Напомним, этот список был озвучен тремя днями ранее. В него вошли: начальник ГУ МЧС РФ по Омской области Владимир Корбут, секретарь регионального отделения Юрий Тетянников и депутат Горсовета пятого созыва Андрей Никитин.