Движение по Ленинградскому мосту будет закрываться с 17 по 26 июля

В центре Омска со следующей недели начнутся работы по переустройству контактной сети троллейбусов, сообщает администрации города.
Так, движение для всех видов транспорта будет закрываться с 17 по 26 июля ежедневно с 23:30 до 05:30 часов по Ленинградскому мосту, Ленинградской площади (на участке от проспекта Маркса до Ленинградского моста) и по дороге от Ленинградского моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской.
В период проведения работ будут выставляться информационные щиты со схемой объезда перекрытых участков, а также временные дорожные знаки, которые будут сообщать водителям о проведении ремонтных работ, а также о запрете въезда на вышеуказанные участки.
Источник: ИА «Город55»