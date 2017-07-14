Движение по Ленинградскому мосту будет закрываться с 17 по 26 июля

Так, движение для всех видов транспорта будет закрываться с 17 по 26 июля ежедневно с 23:30 до 05:30 часов по Ленинградскому мосту, Ленинградской площади (на участке от проспекта Маркса до Ленинградского моста) и по дороге от Ленинградского моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской.