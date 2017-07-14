Город55
ГлавноеВсе новости

Движение по Ленинградскому мосту будет закрываться с 17 по 26 июля

14 июля 2017, 17:01
Ежедневно на 6 часов.

В центре Омска со следующей недели начнутся работы по переустройству контактной сети троллейбусов, сообщает администрации города.

Так, движение для всех видов транспорта будет закрываться с 17 по 26 июля ежедневно с 23:30 до 05:30 часов по Ленинградскому мосту, Ленинградской площади (на участке от проспекта Маркса до Ленинградского моста) и по дороге от Ленинградского моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской.

В период проведения работ будут выставляться информационные щиты со схемой объезда перекрытых участков, а также временные дорожные знаки, которые будут сообщать водителям о проведении ремонтных работ, а также о запрете въезда на вышеуказанные участки.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Авто#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31