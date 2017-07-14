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Девушки из Омска станцевали с Медведевым, спев песню про метро

14 июля 2017, 07:29
«эМ — это Медведев, Медведев — это эМ...»

Несколько странный ролик под названием «М это Медведев» появился в сети накануне, в четверг на канале «Александра Швидкова» сервиса youtube.

По сюжету три девушки танцуют в районе центра Омска, на Соборной площади и у подземного перехода, известного, как «первая и последняя омская станция метрополитена».

Слова песни в основном касаются омского метрополитена, который не могут достроить на протяжении 30 лет. Упоминаются чиновники Омска, а также Медведев, который обещал.

Далее следует припев «эМ — это Медведев, Медведев — это эМ..., построить обещал нам метрополитен». По ходу ролика девушки танцуют, как в своем обличии, так и с лицами известных политиков — Полежаева и Медведева.


Некоторые СМИ сообщают, что ролик авторы задумали исключительно развлекательным. Но политические ассоциации все же напрашиваются. К примеру, девушки и храм, или еще один скандальный ролик про «мистера эМ», но уже без метро. Посмотрим, куда в итоге выведет девушек общая кривая смысла.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Общество
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