Девушки из Омска станцевали с Медведевым, спев песню про метро

Некоторые СМИ сообщают, что ролик авторы задумали исключительно развлекательным. Но политические ассоциации все же напрашиваются. К примеру, девушки и храм, или еще один скандальный ролик про «мистера эМ», но уже без метро. Посмотрим, куда в итоге выведет девушек общая кривая смысла.