Девушки из Омска станцевали с Медведевым, спев песню про метро

Несколько странный ролик под названием «М это Медведев» появился в сети накануне, в четверг на канале «Александра Швидкова» сервиса youtube.
По сюжету три девушки танцуют в районе центра Омска, на Соборной площади и у подземного перехода, известного, как «первая и последняя омская станция метрополитена».
Слова песни в основном касаются омского метрополитена, который не могут достроить на протяжении 30 лет. Упоминаются чиновники Омска, а также Медведев, который обещал.
Далее следует припев «эМ — это Медведев, Медведев — это эМ..., построить обещал нам метрополитен». По ходу ролика девушки танцуют, как в своем обличии, так и с лицами известных политиков — Полежаева и Медведева.
Некоторые СМИ сообщают, что ролик авторы задумали исключительно развлекательным. Но политические ассоциации все же напрашиваются. К примеру, девушки и храм, или еще один скандальный ролик про «мистера эМ», но уже без метро. Посмотрим, куда в итоге выведет девушек общая кривая смысла.
Источник: ИА «Город55»