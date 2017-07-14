Банк Акцепт кредитует московский бизнес на привлекательных условиях

В июне экспертами портала Banki.ru составлен рейтинг программ кредитования на любые цели для малого и среднего бизнеса в банках, представленных в Московском регионе.
Кредит «Развитие» Банка Акцепт занял 2 место в рейтинге по привлекательности условий кредитования в г. Москва.
Эксперты провели исследование программ, предоставляемых на любые цели в размере 4 млн рублей и сроком финансирования три года, в банках, представленных в Московском регионе.
В обзор вошли программы с прозрачными условиями кредитования, то есть те, по которым известна точная ставка, удовлетворяющая заданным параметрам обзора (сумма, срок) или диапазон ставок по продукту. Программы ранжированы по ставке — от меньшей к большей.
Условия кредита «Развитие»: ставка от 13,5% до 17% годовых в зависимости от срока и суммы кредитования, дополнительные расходы 1% от суммы кредита единовременно, срок до 5 лет, максимальная сумма 9 млн рублей, в качестве обеспечения предоставляется залог и поручительство собственников бизнеса.
В Омске Банк Акцепт кредитует малый и средний бизнес на таких же условиях.
*Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроках кредита можно получить на официальном сайте
АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567
Источник: ИА «Город55»
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