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АвтоВАЗ показал фотографии салона нового внедорожника

14 июля 2017, 09:25
АвтоВАЗ показал фотографии салона нового внедорожника

Автоконцерн рассекретил фотографии интерьера новых моделей LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Новые автомобили «воплощают в себе «философию комфорта и функциональности», говориться в релизе. Интерьер «объединяет экспрессивный дизайн и многофункциональность». Салон автомобилей линейки LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW выполнен в единой концепции с дизайном кузова. В цветовом решении преобладает оранжевая гамма.



Уточняется, что из оборудования впервые внедрена трехступенчатая регулировка подогрева передних сидений, центральная консоль с подлокотником и ящиком для хранения, оснащенная портом USB, розеткой и кнопками подогрева задних сидений, задний центральный подлокотник с подстаканниками.


Над головами задних пассажиров появились дополнительные 2,5 сантиметра. Спинка заднего дивана складывается в соотношении 1/3 к 2/3. Багажник выполнен с двойным дном и разными нишами, есть сетка для удержания груза.


Объем багажного отделения составил 480 литров до полки-шторки. Если сложить сиденья, то объем возрастет до 825 литров. Кнопка доступа к отсеку размещена на крышке багажника. При размещении груза в ночное время, можно воспользоваться интегрированными источниками света, которые встроены в боковые панели.



Из дополнительных нюансов: охлаждаемый перчаточный ящик, объемом 14л, высокая консоль между сиденьями с дополнительным местом для хранения, 12-вольтовой розеткой, USB портом и кнопкой подогрева задних сидений.


Фото: lada.ru
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Авто#Общество
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