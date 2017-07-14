АвтоВАЗ показал фотографии салона нового внедорожника

Объем багажного отделения составил 480 литров до полки-шторки. Если сложить сиденья, то объем возрастет до 825 литров. Кнопка доступа к отсеку размещена на крышке багажника. При размещении груза в ночное время, можно воспользоваться интегрированными источниками света, которые встроены в боковые панели.

