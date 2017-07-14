28-летнюю сотрудницу районной администрации зарезал ее знакомый

Согласно версии следствия, рано утром 16 мая подозреваемый, находясь в доме 28-летней потерпевшей, нанес ей ножевые ранения, от которых женщина скончалась на месте. Фигурант скрылся, похитив золотые изделия, которые позже он сдал в ломбард. Тело убитой обнаружили ее коллеги, которых обеспокоил невыход женщины на работу.