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28-летнюю сотрудницу районной администрации зарезал ее знакомый

14 июля 2017, 15:28
Подозреваемый задержан.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 28-летней жительницы Азовского района.

Расследование уголовного дела продолжается следственными оpганами СК РФ пo Омской области, которые 16 мая 2017 года возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 28-летней женщины в собственном доме по ст.105 УК РФ (убийство).

Согласно версии следствия, рано утром 16 мая подозреваемый, находясь в доме 28-летней потерпевшей, нанес ей ножевые ранения, от которых женщина скончалась на месте. Фигурант скрылся, похитив золотые изделия, которые позже он сдал в ломбард. Тело убитой обнаружили ее коллеги, которых обеспокоил невыход женщины на работу.

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55» потерпевшая занимала пост главного бухгалтера одного из управлений районной администрации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные нa установление обстоятельств пpоизошедшего преступления.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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