Вышка сотовой связи разрушает омский спортивный манеж

Эксплуатация аварийного спортивного объекта в Любинском районе Омской области прекращена пo инициативе прокуратуры, соoбщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки прокуратура выявила нарушения прав граждан, посещающих БОУ ДО «Физкультурно-спортивный центр» Любинского муниципального района. Установлено: нa крыше здания манежа спортивного центра, построенного в 1981 году, несколькими годами ранее возвели мачту сотовой связи.
Кроме того, не проводилась предварительная комплексная оценка последствий размещения сооружения на кровле манежа. Из-за возросшей нагрузки на втором этаже манежа зафиксировано провисание железобетонных плит перекрытия, появление на их поверхности многочисленных поперечных и продольных трещин, а также возникновение течей и грибкового поражения потолочных перекрытий.
На сегодняшний день в здании уже имеются признаки аварийности, тем не менее, занятия борьбы, секции танцев, стрельбы и тяжелой атлетики ежедневно продолжались. В помещениях пребывали дети с родственниками, а также тренерско-преподавательский состав, чьи жизни и здоровье подвергались опасности.
Для предотвращения угрозы и устранения нарушения закона прокурор Любинского района внес представление директору БОУ ДО «ФСЦ», которые было рассмотрено и признано обоснованным. В настоящее время эксплуатация манежа, признанного аварийным, приостановлена.
Также прокуратура проверяет законность действий органов местного самоуправления по эксплуатации муниципального имущества, а также обоснованность дачи согласия на установку вышки сотовой связи на здании без анализа технических условий.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»