Вышка сотовой связи разрушает омский спортивный манеж

На сегодняшний день в здании уже имеются признаки аварийности, тем не менее, занятия борьбы, секции танцев, стрельбы и тяжелой атлетики ежедневно продолжались. В помещениях пребывали дети с родственниками, а также тренерско-преподавательский состав, чьи жизни и здоровье подвергались опасности.